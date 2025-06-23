Россиянам рассказали о признаках высокого кортизола и способах его снижения

При стрессе надпочечники активно вырабатывают кортизол — «гормон стресса», что ухудшает качество жизни. Эксперты рассказали, как распознать его избыток и что предпринять, сообщает «Вечерняя Москва».

Признаки высокого уровня картизола

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, первым тревожным сигналом, указывающим на высокий уровень кортизола, может стать бессонница. Постоянная тревога, вызванная стрессом, со временем приводит к проблемам с засыпанием.

«Человек буквально не может выспаться, постоянно просыпаясь в течение ночи, поэтому к утру не может восстановить силы», — уточнил специалист.

Снижение работоспособности также указывает на высокий уровень кортизола. Из-за хронического недосыпа у людей падает продуктивность: выполнять привычные задачи становится сложнее, поскольку организм не успевает восстанавливаться, добавил врач.

Усиленный аппетит и набор веса указывают на высокий кортизол. В стрессовом состоянии тело тратит много энергии, из-за чего возникает постоянное чувство голода — мозг ищет быстрый источник «подпитки».

«Чаще всего „успокоительным“ становятся сладости (быстрые углеводы), которые за короткое время оказывают на мозг нужный эффект, и человек приходит в себя. Однако вслед за этим возникает новая проблема — лишний вес», — отметил Кондрахин.

Гипергидроз (усиленное потоотделение) — еще один признак повышенного кортизола — усиленное потоотделение. В состоянии стресса организм вырабатывает много энергии, избавляясь от ее избытка через активацию потовых желез.

Как привести уровень кортизола в норму

Снизить концентрацию «гормона стресса» можно без медикаментов, уверяет специалист. Для этого важно соблюдать несколько рекомендаций:

Контролировать стресс

Любые переживания провоцируют выброс кортизола, поэтому людям с повышенной тревожностью необходимо учиться справляться с этим состоянием, подчеркнул Кондрахин.

Избегать кофеина перед сном

Врач предупредил, что кофеин стимулирует выработку кортизола, поэтому вечером лучше отказаться от кофе и чая, даже если эти напитки помогают расслабиться.

Правильно готовиться ко сну

За 40 минут до отхода ко сну стоит отказаться от телевизора: синий свет экрана мешает засыпанию. То же самое касается смартфонов — не стоит листать соцсети в кровати, лучше сразу лечь спать, — посоветовал Кондрахин. Кроме того, яркий свет усиливает синтез кортизола, поэтому вечером лучше приглушить освещение.

«Мы просыпаемся с утра, потому что солнечный свет способствует выработке кортизола и мозг начинает раздражаться. То же самое происходит и с искусственным светом, поэтому чтобы лучше засыпать, стоит задернуть шторы и включить ночник, сохраняя полумрак в комнате. Тогда мелатонин будет вырабатываться быстрее и человек крепче заснет», — отметил Кондрахин.

Также важно соблюдать правильный режим сна, добавила терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, чтобы снизить уровень кортизола, нужно спать не меньше восьми часов в сутки, причем не с 3:00 до 11:00, а с 22:00 до 6:00.

Физическая активность и отказ от вредных привычек

«Нужно заниматься спортом, но без фанатизма. К примеру, можно бегать, плавать или подключать силовые тренировки. Также стоит исключить вредные привычки, среди которых не только курение или алкоголь, но и злоупотребление кофеином», — уточнила Чернышова.

Сбалансированное питание

Чтобы помочь организму справиться со стрессом, необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы в правильном соотношении. Достаточный сон важен не только для физического здоровья, но и для эмоционального состояния. При этом опасен как его недостаток, так и избыток — оба варианта могут ухудшить качество жизни и спровоцировать развитие различных заболеваний.