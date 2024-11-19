Россиянам рассказали о неочевидных симптомах диабета

Глюкоза (сахар) является ключевым источником энергии для клеток организма. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, регулирует ее уровень в крови. При нарушениях в этом процессе уровень сахара может значительно увеличиваться. Эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала о не самых очевидных симптомах диабета, сообщает aif.ru .

На ранних стадиях диабета часто наблюдаются такие симптомы, как сильная жажда, сухость во рту и частые позывы к мочеиспусканию. Это связано с тем, что почки начинают активно выводить излишки сахара с мочой, что увеличивает потребность в жидкости.

Однако существуют и менее очевидные признаки диабета. Например, увеличение аппетита может возникать из-за того, что организм не может эффективно использовать глюкозу из-за недостатка инсулина, что вызывает постоянное чувство голода. Также могут проявляться усталость и слабость, поскольку клетки не получают достаточного количества энергии. Замедленное заживление ран и частые простуды связаны с подавлением иммунной системы высоким уровнем сахара.

Другие симптомы включают покалывание или боль в конечностях из-за повреждения нервов, проблемы со зрением, которые могут привести к диабетической ретинопатии, потерю веса без видимых причин — характерный признак диабета 1-го типа, а также грибковые инфекции, возникающие из-за высоких уровней сахара в крови и моче.