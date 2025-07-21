Россиянам рассказали, можно ли поглупеть от любви к картошке фри

«Идея, что любители фастфуда рискуют поглупеть из-за своей страсти к картошке фри и бургерам, больше похожа на детскую страшилку. В современном мире много других факторов риска — например, цифровая зависимость снижает память, внимание, скорость мышления», — сказала Кашух.

Она добавила, что при этом было бы неправильно полностью исключать влияние ультрапереработанной пищи на когнитивные навыки.

«Регулярное употребление фастфуда сказывается состоянии микрофлоры кишечника, который через различные метаболические пути влияет на когнитивные способности. В целом от жирной и высококалорийной еды рекомендуют воздержаться для профилактики деменции, болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний нервной системы», — рассказала врач.

Кашух отметила, что есть также ряд исследований, которые связывают любовь к фастфуду с высоким риском депрессии, но к таким работам стоит относиться с осторожностью.

«Сложно понять, что здесь первично. У человека началась депрессия, потому что он ел много вредной еды? Возможен и вариант наоборот: депрессия появилась по какой-то другой причине, а фастфуд и сладости — самый простой способ хоть немного себя порадовать», — заключила специалист.

21 июля отмечается День нездоровой пищи, или День вредной еды. Считается, что в честь этого праздника можно отказаться от диет и запретов и побаловать себя вредной и вкусной едой.