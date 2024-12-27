Россиянам рассказали, кому подходит пересадка волос по технологии DHI

Хирург клиники пластической хирургии, косметологии и реабилитации IQPLASTIQUE Артем Плакида рассказал, как проходит пересадка волос по технологии DHI и кому подходит такой метод.

«Методика DHI по пересадке волос пришла к нам из Турции. В ней используется микрохирургический инструмент — чай пен. Волос заряжается в эту „ручку“ и имплантируется в донорскую зону, и туда, где нет волос», — отметил врач в эфире радио Sputnik.

Преимуществом данной методики, по словам эксперта, является то, что вся процедура пересадки выполняется через микропроколы, что делает операцию практически бескровной. Волосы можно пересаживать как мужчинам, так и женщинам, а также в местах со шрамами, рубцами. Кроме того, возможно восстанавливать волосы на бровях и бороде, отметил Плакида.

Он уточнил, кому подходит эта процедура. Наиболее часто за помощью обращаются пациенты с андрогенетической алопецией или те, кто недоволен зоной роста волос.

У мужчин и женщин она различается, добавил специалист. По его наблюдениям, женщины нередко запрашивают пересадку волос на бровях.

Чтобы добиться успешной приживаемости волос, пациентам необходимо придерживаться определенных ограничений в реабилитационный период, предостерег пластический хирург.

Важно избегать физических нагрузок в течение двух недель и внимательно относиться к области, где была выполнена имплантация. Уже на следующий день после операции, как только врач снимет повязку, пациент может вернуться к работе, не забывая об ограничениях, заключил Плакида.