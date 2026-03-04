Россиянам рассказали, когда нужно срочно бежать к офтальмологу

Офтальмолог Гозиев: при «мушках» и вспышках света нужно срочно к врачу

Стойкое снижение зрения, искажение линий, «мушки» и вспышки света — серьезный повод обратиться к специалисту, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

4 марта отмечают Международный день очкарика. Считается, что порядка трети населения планеты страдает от нарушений зрения в разной степени, поэтому им приходится носить очки.

«Повод для беспокойства возникает, если снижение зрения стойкое и не проходит после отдыха и увлажнения глаз, если появляются искажения линий, „мушки“, вспышки света или если острота зрения снизилась более чем на 2–3 строчки по таблице Сивцева», — сказал Гозиев.

Он добавил, что в остальных случаях чаще всего достаточно нормализовать влажность воздуха в помещении до 40–60%.

«Также лучше использовать искусственные слезы без консервантов при симптомах сухости, ежедневно гулять при дневном свете не менее 45–60 минут, особенно детям, и пройти профилактический осмотр весной при устойчивых изменениях», — порекомендовал врач.

