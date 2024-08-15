Россиянам рассказали, когда необходимо удалять доброкачественные опухоли
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Врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина рассказала, что не все доброкачественные опухоли могут быть оставлены без хирургического вмешательства, пишет «Секрет фирмы».
По словам специалиста, решение об удалении или оставлении новообразования зависит от нескольких факторов. В первую очередь учитывается наличие или отсутствие клинических симптомов, а также оценка потенциальной опасности для здоровья пациента. Кроме того, врачи обращают внимание на вероятность перерождения доброкачественной опухоли в злокачественную.
В качестве примеров Шорина привела несколько типов новообразований. Так, феохромоцитома (опухоль надпочечника) всегда требует хирургического удаления, поскольку вызывает неконтролируемую гипертонию. Аналогично, полипы кишечника часто становятся злокачественными, поэтому их обязательно удаляют.
В то же время доброкачественные фиброаденомы молочной железы, если они не увеличиваются в размерах, могут не удаляться, так как имеют низкий риск перерождения. Липомы (жировые опухоли) обычно не удаляют, если они не вызывают эстетических проблем.
По словам эксперта, решение о хирургическом вмешательстве при доброкачественных новообразованиях принимается индивидуально в зависимости от оценки их потенциальной опасности для здоровья пациента.