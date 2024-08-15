Россиянам рассказали, когда необходимо удалять доброкачественные опухоли

Врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина рассказала, что не все доброкачественные опухоли могут быть оставлены без хирургического вмешательства, пишет «Секрет фирмы» .

По словам специалиста, решение об удалении или оставлении новообразования зависит от нескольких факторов. В первую очередь учитывается наличие или отсутствие клинических симптомов, а также оценка потенциальной опасности для здоровья пациента. Кроме того, врачи обращают внимание на вероятность перерождения доброкачественной опухоли в злокачественную.

В качестве примеров Шорина привела несколько типов новообразований. Так, феохромоцитома (опухоль надпочечника) всегда требует хирургического удаления, поскольку вызывает неконтролируемую гипертонию. Аналогично, полипы кишечника часто становятся злокачественными, поэтому их обязательно удаляют.

В то же время доброкачественные фиброаденомы молочной железы, если они не увеличиваются в размерах, могут не удаляться, так как имеют низкий риск перерождения. Липомы (жировые опухоли) обычно не удаляют, если они не вызывают эстетических проблем.

По словам эксперта, решение о хирургическом вмешательстве при доброкачественных новообразованиях принимается индивидуально в зависимости от оценки их потенциальной опасности для здоровья пациента.