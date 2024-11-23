Россиянам рассказали, какую еду нужно исключить из завтрака

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов отметил, что завтрак задает тон для всего дня и может повлиять на артериальное давление, гипертоникам не стоит употреблять в первый прием пищи некоторые блюда. Об этом сообщает «Царьград» .

По его словам, если у человека повышенное давление, то не нужно экспериментировать над сердечно-сосудистой системой. Так, специалист посоветовал исключить соленое и сладкое из меню завтрака.

Врач пояснил, что соль задерживает воду в организме, поэтому увеличивается объем циркулирующей крови и повышается артериальное давление. При этом еще нужно учитывать, что утром организм еще не проснулся, а почки не в полной мере подготовились выводить избыток соли.

Как добавил Кутушов, не стоит выбирать для завтрака десерты или пить сладкие напитки. Сахар может увеличить уровень инсулина в крови, а это повлияет на рост артериального давления.

«Утро — это время, когда уровень инсулина уже достаточно высокий, поэтому не стоит его дополнительно повышать сладкими продуктами», — сказал доктор.

Он также напомнил, что кофе является стимулятором, который может увеличить артериальное давление. Утром реакция организма на кофеин может быть более выраженной.