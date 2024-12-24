Россиянам рассказали, какой напиток на новогоднем столе полезен для десен

В последние годы о красном вине говорят не просто как об алкогольном напитке, а как о полезном для здоровья полости рта продукте, сообщила РИАМО главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«В красном вине содержится такой антиоксидант, как ресвератрол. Он эффективен в борьбе с воспалительными процессами и ростом бактерий в полости рта. Такое органическое соединение снижает риск воспаления и подавляет активность микроорганизмов, которые вызывают пародонтит, гингивит и другие заболевания десен», — сказала стоматолог.

По ее словам, еще одно природное соединение, которое содержится в красном вине — флавоноиды. Именно они придают напитку характерный вкус и специфический цвет. Флавоноиды оказывают антисептическое действие, защищают полость рта от воспалений, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение в деснах.

Доктор добавила, что полифенолы в составе красного вина обладают антибактериальным эффектом. Такие вещества замедляют рост бактерий полости рта, в особенности тех, которые способствуют образованию налета на эмали и воспалению десен. Положительный эффект отмечается даже при употреблении небольшой дозы красного вина.

При этом красное вино, как и любой другой алкогольный напиток, обладает высокой кислотностью. А кислоты разрушают и окрашивают поверхность зубов. Воздействие кислот на эмаль приводит к ее ослаблению и повышенной пористости.

«Поэтому, если употреблять красное вино с целью сделать десны более здоровыми, то стоит не забывать о регулярных посещениях кабинета стоматолога и тщательной гигиене полости рта. Зубы нужно чистить минимум два раза в день (утром и вечером), а после выпитого бокала вина — хорошо полоскать рот водой», — заключила Корнилина.