Россиянам рассказали, как ухаживать за кожей рук осенью

Осенью кожа рук требует особого ухода, в том числе из-за снижения температуры. Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева подчеркнула, что кожа на руках тонкая и подвержена раздражениям, особенно в осенний период.

Холодная погода и отопление в помещениях делают воздух сухим, нарушая гидролипидный баланс и увеличивая риск кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз, отметила эксперт.

Чтобы защитить кожу рук, необходимо уделить ей больше внимания. Врач порекомендовала использовать увлажняющие средства, например, крема.

«Если у вас нет привычки пользоваться увлажняющими кремами, то осенью это нужно делать обязательно и желательно после каждого контакта с водой. Ну как минимум используйте крем для рук на ночь», — сказала Жабоева в эфире радио Sputnik.

Также важно избегать переохлаждения, поэтому следует носить перчатки или варежки в холодную погоду. Правильный уход поможет поддерживать здоровье и комфорт кожи рук в условиях осени, заключила дерматолог.