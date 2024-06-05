Россиянам рассказали, как правильно выбрать мороженое

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое мороженое является самым полезным и на что нужно обращать внимание при выборе этого лакомства, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам эксперта, лучше отдавать предпочтение мороженому, изготовленному по ГОСТу, а не продукции с фантазийным составом от производителя. В числе основных ингредиентов должны быть сливки и молоко, а не сахар и различные ароматизаторы.

«Тот же пломбир лучше брать без всяких добавок, натуральный. А если мы видим на первом месте в списке ингредиентов сахар, ароматизаторы и так далее, такое мороженое лучше сразу не брать», — отметила Соломатина.

Диетолог также рекомендует обращать внимание на содержание Е-добавок, стараться выбирать продукт с минимальным их количеством. При этом некоторые стабилизаторы, как правило, необходимы для того, чтобы мороженое держало форму.

Кроме того, по мнению специалиста, следует учитывать и сроки хранения мороженого — чем они короче, тем лучше. Также нежелательны вафельные стаканчики, так как они нередко содержат вредные трансжиры.

Шоколад в этом лакомстве бывает натуральным, но такое мороженое будет стоить значительно дороже, чем если в нем используется глазурь с заменителем какао-масла, добавила Соломатина.