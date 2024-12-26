Россиянам рассказали, как правильно выбрать икру, не превратив ее в отраву

На многих новогодних застольях иногда стремятся отойти от традиционных и в некоторых случаях приевшихся блюд, но один продукт сопровождает почти любой Новый год — красная икра. Этот вкусный и полезный продукт недостаточно просто купить — чтобы не превратить праздники в поход по больницам, нужно уметь правильно выбирать ее, хранить и вовремя распознавать признаки отравления, если оно все-таки произошло. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе икры — место ее покупки. Не стоит брать икру в несанкционированных местах или «с рук». На этикетке обязательно должны быть указаны название рыбы, дата производства, номер завода, смены и специальный индекс рыбной промышленности. Если берете в жестяной банке, обратите внимание на дату, выбитую изнутри. И не забывайте: если крышка вздута, продукт покупать нельзя.

«Отличить качественную икру от сомнительного продукта достаточно легко. Икринки должны выглядеть рассыпчатыми и цельными, с ядром внутри. Если они сморщены или икра „истекает соком“, то, скорее всего, ее уже размораживали. Еще один момент — состав. Добавка Е-239 давно запрещена, а вот Е-200, Е-202, Е-211 и им подобные — это допустимые консерванты. И, конечно, обращайте внимание на вкус: горечь или запах прогорклого масла — явный сигнал, что икра испорчена», — сказала Сережина.

Хранить икру тоже нужно правильно. Если открыли банку, лучше переложить ее в стеклянную посуду. На упаковке всегда указано, сколько продукт может храниться после вскрытия, и эти сроки важно соблюдать. Хотя сама по себе икра полезна из-за содержания жиров морской рыбы и жирных кислот, она совсем не диетическая. Переедать ее не стоит: достаточно 30-40 граммов, что примерно соответствует одному-двум бутербродам.

Если отравились красной икрой, то, скорее всего, она была некачественной, несвежей или обсеменной бактериями кишечной группы. Симптомы появляются быстро и проявляются в виде болей в животе, тошноты, рвоты, диареи. Чаще такое случается, если продукт покупали на развес или с рук, где условия хранения и транспортировки могли быть нарушены. И еще важно помнить: в икре могут быть добавлены консерванты, которые тоже могут негативно сказаться на самочувствии.

«Если вы сомневаетесь в свежести продукта или замечаете странные симптомы после употребления, лучше не откладывать визит к врачу. Ведь праздники все-таки должны приносить радость, а не проблемы со здоровьем», — отметила эксперт.