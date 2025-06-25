Россиянам рассказали, как правильно приготовить речную рыбу

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, что приготовление речной рыбы требует особого подхода, так как при неправильной обработке продукта есть риск заражения паразитами, сообщает «СтальМедиа» .

«Действительно, речная рыба может быть опасна из-за высокого риска паразитарного заражения. В отличие от морской, пресноводная рыба обитает в среде, где значительно выше вероятность инфицирования гельминтами», — предостерегла специалист.

Она подчеркнула, что перед едой рыбу необходимо подвергнуть термической обработке, длящейся не менее 20 минут.

Важно, чтобы температура в толще мяса достигла +65 °C. Крупные тушки лучше нарезать на небольшие части. Еще один вариант — замораживание рыбу при −20°C на неделю, при −28°C — на 32 часа, а при −35°C — на 14 часов. Либо можно выдержать ее в насыщенном солевом растворе в течение двух недель, посоветовала Зубова.