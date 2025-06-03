Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к лазерной коррекции зрения

«Например, LASIK, который формирует роговичный лоскут с помощью микрокератома, применяется при средней близорукости. FemtoLASIK, использующий фемтосекундный лазер, рекомендован для тонкой роговицы, а SMILE исключает лоскут и обеспечивает минимальную травматичность», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Методика ФРК, по мнению врача, уже устарела, но остается актуальной при сложных случаях, например, при высокой степени астигматизма.

Баласанян обратила внимание на важность выбора сезона для операции. Зимой сухой воздух снижает риск раздражения, однако холод и ветер могут спровоцировать дискомфорт в глазах. Весной и летом длинный световой день хорошо подходит для адаптации, однако в первые дни на улице обязательно нужно пользоваться солнцезащитными очками. Осень с умеренной влажностью и минимальным количеством аллергенов является наиболее комфортным временем года для проведения лазерной коррекции зрения.

Подготовка к операции также имеет важную роль, добавила эксперт. Перед вмешательством необходимо отказаться от использования мягких линз за 2 недели, а от жестких — за 1-2 месяца до операции. За несколько дней важно прекратить использование косметики во избежание появления раздражения и хорошо выспаться, не употреблять алкоголь.