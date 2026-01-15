Россиянам рассказали, как подготовить детей к крещенским купаниям

Врач Адулас: взять ребенка на крещенские купания можно только при его желании

Окунать детей в прорубь на Крещение следует лишь при их искреннем желании и готовности переносить низкие температуры. Специалисты полагают, что ребенок способен самостоятельно принять такое решение не ранее достижения возраста 7–10 лет, сообщает «Бриф24» .

Врач-реабилитолог Елена Адулас в Telegram-канале Педиатрического университета Санкт-Петербурга подчеркнула, что ключевым фактором является добровольное согласие. Принуждение может вызвать у ребенка сильный страх, панические атаки и даже нанести психологическую травму.

Эксперт назвала несколько важных правил безопасности для родителей, планирующих участие детей в крещенских купаниях. В частности, время пребывания в воде не должно превышать 10 секунд, а погружение с головой абсолютно недопустимо. Кроме того, врач отметила необходимость предварительной подготовки ребенка к холоду через регулярное закаливание.

Традиционные крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января.

