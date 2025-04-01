Россиянам рассказали, как передается привезенный из Египта паразит

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что привезенный из Египта 5-летним мальчиком паразит анкилостома относится к геогельминтам. По его словам, в основном они распространяются через инфицированную почву, сообщает NEWS.ru .

Он также добавил, что этот редкий гельминт способен проникнуть в тело человека через ротовую полость или непосредственно через кожные покровы, при этом животное в качестве промежуточного хозяина не требуется.

«Инфицирование может произойти через кожу. Тогда на ней возникает зуд и покраснение, напоминающие аллергическую реакцию. Затем паразит мигрирует по всему организму. Может произойти внутреннее кровоизлияние: в кишечнике иногда образуются крупные язвы, то есть происходит перфорация и, соответственно, потеря крови», — предостерег Онищенко.

Эксперт пояснил, что для заражения анкилостомой достаточно прогуляться без обуви по зараженной почве или песку, что актуально для Египта. Клинические проявления инфекции вариабельны и определяются локализацией паразита. Например, при попадании анкилостомы в легкие возникает сухой кашель, а при поражении пищеварительного тракта — симптомы, напоминающие язвенный колит.