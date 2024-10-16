Россиянам рассказали, как мытье рук может стать психическим расстройством

По его словам, мытье рук становится ритуалом, который приносит человеку дискомфорт и тревогу, особенно если он не выполняет это действие. Поскольку у страдающего ОКР возникают постоянные мысли о грязи и инфекции, он часто моет руки, чтобы облегчить свои переживания. Лечение может включать психотерапию и медикаменты, если расстройство приводит к физическим проблемам, таким как повреждение кожи от частого мытья.

Еще Бесчастнов упомянул, что другие ритуалы, например, постучать по дереву или перекреститься, также могут быть формами ОКР, помогающими снизить уровень тревожности и создать иллюзию контроля. При этом, если такие ритуалы выходят из-под контроля, они становятся болезненными.

«В легких случаях люди могут (сами справиться — ред.), когда еще как-то можно себя уговорить, договориться, убедить в том, что у тебя и так достаточно чистые руки, ты уже их достаточно много раз помыл», — добавил специалист.

Однако при выраженных симптомах самостоятельно справиться почти невозможно, и человек лишь пытается встроить это в жизнь. Бесчастнов считает, что к ОКР склонны тревожные люди, которых в детстве запугивали инфекциями.