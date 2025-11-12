Россиянам рассказали, как избежать компьютерного зрительного синдрома

Офтальмологи довольно часто сталкиваются с жалобами пациентов на дискомфорт в глазах после продолжительной работы за компьютером, выражающийся в боли, усталости и ощущении наличия «песка». Врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, что эти симптомы характерны для состояния, известного как компьютерный зрительный синдром, сообщает Сургут Информ .

Основная причина этого недуга заключается в перенапряжении глазных мышц. Длительная фокусировка на мелькающем изображении монитора требует постоянной работы аккомодационной и глазодвигательной мускулатуры, что приводит к усталости. Помимо этого, при сосредоточенной работе пользователи моргают значительно реже — примерно в пять раз меньше обычного. Это влечет за собой пересыхание поверхности глаз, вызывая раздражение, покраснение и ощущение присутствия инородного тела.

«Чтобы избежать переутомления глаз, рекомендую соблюдать правило „20-20-20“: каждые 20 минут работы за компьютером нужно отводить взгляд на 20 секунд и смотреть вдаль примерно на 20 футов (6 метров) — например, в окно или на противоположную стену. Если же такой режим невозможно поддерживать, делайте хотя бы короткие перерывы каждые 40–60 минут, закрывайте глаза или переводите взгляд на дальние предметы», — посоветовала Миргородская.

Полезно также выполнять простую гимнастику для глаз, включающую движения по кругу, по диагонали, «восьмеркой», а также упражнения с переводом фокуса с близкого объекта на удаленный. Это помогает восстановить тонус глазных мышц и улучшить кровоснабжение тканей.

Не стоит пренебрегать и использованием увлажняющих капель. Они компенсируют недостаток влаги на поверхности глаза, уменьшают сухость и смягчают проявления компьютерного зрительного синдрома.

Даже при отсутствии явных жалоб важно регулярно давать глазам отдых и придерживаться правил гигиены зрения — это наиболее эффективный способ сохранить здоровье глаз и избежать развития хронического переутомления.

