Россиянам рассказали, как часто нужно менять зубную щетку

сегодня в 18:00

ААС: делать замену зубной щетки рекомендуется раз в 3-4 месяца

Согласно рекомендациям экспертов Американской ассоциации стоматологов, замену обычной зубной щетки или насадки на электрическое устройство рекомендуется производить каждые 3-4 месяца, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для удобства запоминания сроков, врачи советуют ориентироваться на смену времен года: декабрь, март, июнь и сентябрь. Также необходимо заменить щетку, если она находилась в футляре длительное время, упала в унитаз или контактировала с домашними животными.

Американская ассоциация стоматологов подчеркнула также возможность визуальной оценки состояния щетки. Изношенные щетинки, потерявшие форму и направленные в разные стороны, являются явным признаком необходимости замены.

Вопреки распространенному мнению, стоматологи из США утверждают, что замена зубной щетки после перенесенного заболевания не является обязательной процедурой.

