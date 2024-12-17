Россиянам рассказали главную опасность пива

Врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова предупредила россиян о том, что регулярное употребление пива может навредить здоровью. Она назвала главные опасности этого напитка, сообщает Lenta.ru .

По словам эксперта, пиво отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему. Если употреблять этот напиток регулярно, то повысится артериальное давление и увеличится риск инфаркта.

Казачкова также отметила, что злоупотребление пивом может привести к изменениям в структуре мозговой ткани. Из-за этого ухудшится память, а также снизятся когнитивные функции.

Медик добавила, что пиво может вызвать жировую дистрофию печени. Это приведет к циррозу. Также регулярное употребление пива отрицательно влияет на гормональный фон: у мужчин снижается уровень тестостерона, у женщин нарушается менструальный цикл.

Кроме того, этот напиток может вызывать привыкание и приводит к появлению лишнего веса.

Ранее стало известно, как быстро протрезветь, а чего нельзя делать после выпитого алкоголя. Подробнее читайте в материале РИАМО.