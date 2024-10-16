Россиянам рассказали, что важно сделать перед хирургической операцией

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян заявил, что перед операцией важно обсудить с хирургом всю историю заболевания и детали предыдущих лечений, сообщает «ФедералПресс» .

Врач порекомендовал задавать вопросы о всех современных методах лечения и качестве расходных материалов, даже если это может быть не совсем понятно пациенту. Он призвал не относится предвзято к продукции из стран, таких как Китай или Индия, и помнить о проведенных ранее вмешательствах, чтобы избежать неожиданностей во время операции.

Перед процедурой пациенту необходимо принять гигиенический душ, избегая сильного трения, чтобы не повредить кожу. Если операция касается подростка или взрослого, следует подготовить операционное поле, удалив волосы. В день операции нельзя есть и пить, чтобы избежать осложнений с наркозом.

Для госпитализации требуются различные анализы и медицинские документы, включая общий и биохимический анализы крови, результаты ЭКГ, информацию о группе крови и резус-факторе, а также документы от терапевтов. Для детей необходимы свидетельство о рождении и документы, подтверждающие родство. Взрослые должны предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приеме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!» — заключил хирург.