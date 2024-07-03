Россиянам рассказали, что есть и пить в жару

Россиянам озвучили советы по питанию и выборам напитков в жаркую погоду, когда организму требуется особый режим. В этот период врачи рекомендуют употреблять продукты, которые способны поддержать водно-солевой баланс и обеспечить человека необходимыми витаминами и минералами, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во-первых, летом необходимо пить достаточное количество воды, но при этом избегать сладких и холодных напитков, спиртного и газировки. Также организм в жару тяжело воспринимает жирную, острую и тяжелую пищу. Воды, в свою очередь, рекомендовано пить не менее 2-3 литров в день.

Важная рекомендация — это фрукты и овощи летом. С июня по август созревает много полезных плодов, и в свежих сезонных продуктах больше полезных веществ. В их числе — огурцы и помидоры, арбузы и дыня, яблоки и груша.

Не следует забывать и о молочных продуктах. Йогурты, кефир и сметана благотворно влияют на здоровье и насыщают организм кальцием, а также помогают предотвратить обезвоживание.

В жару приятно и полезно будет выпить чашку зеленого чая. Он содержит антиоксиданты, помогает утолить жажду и поддерживает водной баланс, отмечает издание.