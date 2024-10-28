Россиянам рассказали, чем плохи бестабачные стики с чаем для курения

В России зарождается новый тренд — бестабачные стики, в которых вместо табака используется чай. Врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев рассказал о рисках, связанных с этой продукцией, сообщает «ФедералПресс» .

«В бестабачных стиках для систем нагревания опасность не просто в том, что там содержится чай, но и вот еще различные добавки все равно какие-то есть: смолы или ароматизаторы», — подчеркнул эксперт.

Казанцев отметил, что регулярное использование бестабачных стиков может привести к аллергическим реакциям, бронхоспазмам и даже отеку Квинке. Он не считает курение чая безопасным и указывает, что любые пары, кроме тех, что назначены врачом, наносят вред организму.

Специалист также акцентировал внимание на том, что реакция организма на такие эксперименты индивидуальна, и возможны серьезные последствия для здоровья.