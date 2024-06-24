Россиянам рассказали, чем опасны ранние арбузы

Врач Калинчев: ранние арбузы могут привести к проблемам с пищеварением

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, чем опасны ранние плоды арбуза. По его словам, они могут вызвать проблемы с ЖКТ, сообщает «ФедералПресс» .

«Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора», — отметил специалист.

Выбрать вкусный и спелый арбуз бывает довольно затруднительно, но хуже всего — приобрести ранний плод. По словам врача, недозрелый арбуз может стать источником проблем с пищеварением.

К сожалению, отравление даже спелыми арбузами из сетевых магазинов — далеко не редкость. К выбору ягоды эндокринолог рекомендовал подходить очень осторожно, так как никто не застрахован от того, что купленный арбуз не принесет вреда для здоровья.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша подчеркивала, что при выборе фруктов и ягод, первое, на что стоит обратить внимание — это их внешний вид и запах.