Россиянам рассказали, чем элайнеры лучше брекетов

Совсем недавно брекеты были наиболее популярным средством для выравнивания зубов, но их постепенно заменяют элайнеры. Стоматолог-ортодонт Оксана Мальцева рассказала, что эти прозрачные съемные конструкции имеют множество преимуществ, что делает их все более актуальными, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, элайнеры практически незаметны на зубах и удобны во время еды. Поскольку это съемные конструкции, они позволяют есть любую пищу и дают возможность очищать зубы привычным образом. Кроме того, они обеспечивают визуализацию конечного результата лечения.

Выравнивание зубов также положительно сказывается на внешности, отметила Мальцева. Неправильный прикус может привести не только к проблемам со здоровьем, таким как стирание эмали и заболеваниям десен, но и негативно повлиять на эстетику лица. Изменения в чертах могут включать увеличение высоты лица, смену положения губ и иное восприятие носа. Исследования показывают, что брекеты могут удлинять лицо, в то время как профиль людей с горизонтальным типом роста становится более гармоничным после лечения.

Во время лечения с использованием элайнеров наблюдаются изменения в положении зубов, что улучшает внешность людей с тонкими губами: верхняя губа не западает, а зубы не выглядят выпирающими. Также улучшается профиль при заднем положении подбородка. Элайнеры уменьшают выраженность носогубных складок, а нос остается прежним, но воспринимается иначе.

«В целом, чтобы добиться максимально эффективного результата, коррекцию стоит проводить только при помощи опытного эксперта, который будет отталкиваться от индивидуальных особенностей каждого человека», — заключила эксперт.