Россиянам раскрыли причину необъяснимых мгновенных смертей в период пандемии

Алексей Никонов: в пандемию мы сталкивались с необъяснимыми мгновенными смертями

Представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что ученые выявили взаимосвязь между прививкой от COVID-19 и летальными случаями от тромбоэмболии, сообщает ИА «Время Н» .

Он акцентировал внимание на том, что такое осложнение встречается нечасто, однако оно смертельно.

«В пандемию мы сталкивались с необъяснимыми мгновенными смертями, даже водителей за рулем автомобиля», — отметил Никонов.

Как выяснилось, причиной тромбоза является небольшая генетическая мутация К31Е в генах антител — она провоцирует иммунную систему на атаку собственных тромбоцитов, а не вируса, что в конечном итоге приводит к образованию массивных тромбов.

Данная мутация проявляется, когда пациент, ранее перенесший аденовирусную инфекцию, встречается с аденовирусом в составе противоковидной вакцины, уточнил эксперт. По его словам, это открытие в дальнейшем поможет повысить безопасность разработки аденовирусных вакцин.

