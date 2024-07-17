Россиянам раскрыли, о какой страшной половой болезни говорят частые ячмени

Офтальмолог и офтальмохирург, главврач клиники «АйМед» Элина Санторо рассказала о причинах появления ячменя и его грамотном лечении. По ее словам, частые рецидивы такого недуга могут сигнализировать о проблемах с иммунитетом, включая наличие ВИЧ-инфекции, сообщает «Секрет фирмы» .

Ячмень представляет собой острое гнойное воспаление, затрагивающее либо волосяной мешочек ресницы, либо сальную железу, находящуюся вблизи луковицы ресницы.

По словам Санторо, главной причиной развития ячменя является бактериальная инфекция, преимущественно вызванная золотистым стафилококком. Бактерии могут попасть на веко при контакте с грязными руками или предметами.

«Однако не всегда контакт с потенциальными источниками инфекции приводит к развитию ячменя. Это говорит о важной роли состояния общего иммунитета человека», — отметила эксперт.

Ячмень может появляться у пациентов, перенесших простудные инфекции, страдающих от серьезных заболеваний внутренних органов, получающих химиотерапию и даже имеющих ВИЧ-инфекцию. Частые рецидивы ячменя на разных глазах могут указывать на общие проблемы со здоровьем, подчеркнула офтальмолог. Иногда склонность к ячменю обусловлена заболеваниями краев век — блефаритами, которые, в свою очередь, могут быть связаны с офтальмологическими проблемами, такими как дальнозоркость.

Санторо рекомендует посетить врача и пройти полное медобследование, если ячмени беспокоят слишком часто. Для лечения недуга офтальмолог может назначить комплексное лечение, включающее местные антисептики и противовоспалительные препараты, а в случае необходимости — системные антибиотики. В сложных ситуациях возможно хирургическое вмешательство.