Россиянам перечислили условия правильной подготовки к беременности

К планированию беременности россиянам стоит подходить ответственно и начинать подготовку не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты зачатия. Об этом заявил ведущий специалист Минздрава РК по акушерству и гинекологии Дмитрий Беглицэ, пишет «Крымская газета» .

«В первую очередь партнерам рекомендовано пройти диспансеризацию или профосмотр, даже если нет жалоб. Программа включает оценку репродуктивного здоровья: она позволяет выявить заболевания и состояния, которые могут повлиять на зачатие, течение беременности, роды и послеродовой период», — рассказал Беглицэ.

Врожденные аномалии развития у плода являются наиболее распространенной проблемой: по информации Министерства здравоохранения РФ, такие патологии обнаруживаются примерно у 4–5% младенцев. Примерно в 20% беременностей существует высокий риск самопроизвольного прерывания беременности, особенно в первые три месяца.

Преждевременные роды происходят в 7–8% случаев, в то время как гестационный сахарный диабет диагностируется у 5–10% беременных. Около 5% будущих матерей сталкиваются с преэклампсией и другими осложнениями, связанными с повышенным артериальным давлением, а у 10% отмечается замедление развития плода в утробе матери.

