Россиянам ответили, возможно ли подхватить инфекцию в общественном туалете

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Общественные туалеты, расположенные на улицах и в торговых центрах, не представляют серьезной опасности для здоровья. Доктор медицинских наук, доцент, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ксения Плахова, в Международный день туалета рассказала, что, несмотря на наличие грязи и антисанитарных условий, риск подхватить инфекцию там крайне низок, сообщает Life.ru.

Врач объяснила, что инфекции, передающиеся половым путем, в основном распространяются через незащищенные половые контакты.

Возбудители таких инфекций быстро теряют жизнеспособность вне организма человека и не могут долго существовать в окружающей среде. При соблюдении основных гигиенических норм и сохранении целостности кожи посещение общественных туалетов является безопасным.

«Заражение через бытовые предметы при соблюдении санитарно-гигиенических мер крайне маловероятно», — отметила Плахова.

Эксперт уверена, что дополнительных профилактических мер не требуется, если придерживаться простых правил личной гигиены.