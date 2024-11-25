Россиянам ответили, в чем может быть причина нестерпимого зуда

Врач Козлова: периодический и постоянный зуд может быть признаком заболеваний

Нестерпимый зуд может быть не только следствием аллергии или кожных инфекций, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях. Заведующая дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматовенеролог Наталья Козлова из клинико-диагностического центра «Мединцентр» рассказала о возможных причинах зуда, сообщает aif.ru .

Это неприятное ощущение может существенно ухудшить качество жизни и работоспособность человека, появляясь как периодически, так и постоянно. Зуд часто облегчается при расчесывании.

Основные факторы, способствующие зуду, включают аллергические реакции, сухость кожи, укусы насекомых, стресс и реакцию на медикаменты. Кроме того, зуд может быть признаком системных заболеваний, таких как контактный дерматит, псориаз, экзема, болезни печени (например, билиарный цирроз), почек и онкологических заболеваний.

Если зуд проявляется регулярно или становится невыносимым, необходима консультация специалиста. Врач проведет диагностику и при необходимости направит к узким специалистам.

Лечение зависит от причины: для хронических заболеваний потребуется основная терапия, а для облегчения симптомов — увлажняющие средства и антигистаминные препараты. Профилактика также важна: следует избегать механических повреждений кожи и использовать мягкую косметику. Регулярная гигиена поможет поддерживать здоровье кожи.