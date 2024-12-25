Россиянам ответили, почему нельзя прерывать курс приема таблеток

Доцент кафедры фармации Институт фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского университета Владислав Сепп рассказал, что перерывы в приеме лекарств могут свести на нет результаты длительного лечения, как, например, месячного курса, сообщает Газета.ru .

«Причем в ряде случаев эта потеря необратима, то есть при возобновлении приема лекарства эффективность всего курса лечения не восстанавливается или восстанавливается частично», — предупредил врач.

Нерегулярный прием или его отсутствие может даже усугубить состояние пациента, что приведет к серьезным и опасным для жизни последствиям.

Это связано не только с препаратами заместительной терапии, такими как инсулин, но и с антидепрессантами, гормональными средствами и антибиотиками. Специалист посоветовал, особенно в праздничные дни, использовать напоминания на мобильных устройствах или графики, чтобы не забыть о приеме лекарств.

Удобно применять специальные таблетницы с отделениями, чтобы организовать прием по дням недели. Также рекомендуется использовать несколько методов напоминания, чтобы минимизировать риск пропуска дозы.