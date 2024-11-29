Россиянам ответили, почему нельзя каждый день есть красное мясо

Врач Соломатина: красное мясо нужно есть не чаще двух-трех раз в неделю

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, нашему организму сложно переваривать блюда из красного мяса, поэтому их потребление следует ограничить. Рекомендуется есть красное мясо не чаще двух-трех раз в неделю, оптимально — дважды, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Дело в том, что красное мясо трудно переваривается и долго задерживается в пищеварительном тракте. При его переваривании могут выделяться токсические вещества», — отметила врач.

Соломатина подчеркнула, что у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ процесс переваривания красного мяса занимает еще больше времени. В таких случаях лучше употреблять его в запеченном или отварном виде, а также готовить тефтели или котлеты для облегчения усвоения.

В отличие от красного мяса, белое мясо переваривается быстрее, а рыба усваивается еще легче. Диетолог рекомендовала есть белое мясо три раза в неделю и выделить один день для рыбы.

Кроме того, раз в неделю можно включать растительные белки в рацион для разнообразия питания.