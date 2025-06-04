Россиянам ответили, можно ли заразиться гепатитом через укус комара

И. о. заведующей педиатрическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Екатерина Шадрина заявила, что комары не способны переносить вирусы гепатита A, B и C, несмотря на их широкое распространение, сообщает NEWS.ru .

«Хотя гепатит А, В и С широко распространен, ни одного подтвержденного случая его передачи через укусы комаров не зарегистрировано. При этом важно помнить, что вирусы гепатита B и C передаются через кровь, при половом контакте или от мамы ребенку во время родов. Комары не могут переносить эти вирусы, потому что они не размножаются в организме насекомого», — пояснила врач.

Она также отметила, что заражение гепатитом А происходит фекально-оральным путем, через загрязненные продукты питания или воду, но не через укусы насекомых.

Однако Шадрина акцентировала внимание на том, что комары способны переносить другие серьезные заболевания, включая малярию, лихорадку Денге и вирус Зика, которые, к счастью, крайне редко встречаются в нашем умеренном климате.