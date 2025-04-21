Россиянам ответили, могут ли легкие восстановиться после отказа от курения

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов ответил, могут ли легкие восстановиться после избавления от зависимости вейпинга, сообщает RuNews24.ru .

«Хорошая новость: легкие действительно начинают восстанавливаться, как только человек перестает использовать вейп. Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред», — заявил эксперт.

Фаррахов отметил, что механизмы восстановления организма действительно начинают функционировать после отказа от любых способов курения. Однако степень возвращения к здорова состоянию будет зависеть от множества факторов, например, продолжительности и интенсивности вейпинга, возраста, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний легких.

Для восстановления здорового дыхания, по мнению врача, в первую очередь необходимо полностью отказаться от курения. В дополнение специалист рекомендовал употреблять больше жидкости, чтобы разжижать слизь и очищать дыхательные пути, заниматься ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде и избегать веществ, которые могут раздражать легкие.

Также отличным решением может стать диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы для укрепления дыхательных мышц.