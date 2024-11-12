Россиянам ответили, кто чаще склонен к образованию тромбов и как их выявить

Тромбоэмболия — опасное состояние, связанное с образованием тромбов, способных заблокировать сосуды и вызвать серьезные последствия, включая инсульт и инфаркты. Доктор медицинских наук Юрий Конев подчеркнул, что предсказать образование тромба почти невозможно, так как диагностика проводится редко и основывается на косвенных признаках, сообщает Общественная Служба Новостей .

Тромбы образуются при повреждении стенки сосуда, но обычно они не представляют опасности, пока не увеличиваются до критических размеров. При наличии патологии тромбы могут разрастись и перекрыть кровоток, что приведет к серьезным осложнениям.

Конев указал, что молодые люди подвержены тромбообразованию чаще из-за хронических заболеваний или врожденных нарушений свертываемости крови. Также риск увеличивают вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и недостаток жидкости.

«Некоторые бытовые вредности приводят к повышенному риску тромбообразования», — добавил эксперт.

Люди старшего возраста находятся в зоне повышенного риска из-за возрастных изменений в системе свертывания крови. Однако даже у них тромботические осложнения развиваются не на пустом месте.

Несмотря на сложности диагностики, врач посоветовал обращать внимание на симптомы, такие как повторяющиеся пневмонии без инфекционных причин, которые могут указывать на повышенное тромбообразование. Однако прогнозирование таких состояний остается затруднительным, и современная медицина не способна полностью предотвратить подобные случаи.