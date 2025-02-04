Россиянам ответили, кому и как необходимо принимать омега-3

Недавние исследования подтвердили, что омега-3 жирные кислоты способны замедлять процессы старения. Данные опубликованы в журнале Nature Aging. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о положительном воздействии омега-3 на здоровье, включая облегчение симптомов различных заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва».

Основными источниками омега-3 являются рыба, семена чиа и сало. Однако, по словам специалиста, многие люди не употребляют достаточное количество рыбы, что делает добавление капсул с омега-3 необходимым. Важно правильно принимать эти добавки: курсами, с контролем индекса омега-3 и липидного профиля.

Дианова предостерегла, что не все омега-3 добавки на рынке качественные. Некоторые могут повышать уровень холестерина и даже вызвать токсический гепатит. Омега-3 особенно полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, патологиях печени и почек, а также при нарушениях липидного профиля, что актуально для значительного числа людей.

Омега-3 помогает уменьшить высыпания на коже благодаря своим противовоспалительным свойствам. Она может быть назначена при акне, однако дозировка и курс должны определяться врачом-дерматологом. Дианова отметила, что омега-3 не имеет строгих противопоказаний даже при онкологических заболеваниях, но некоторые пациенты могут испытывать трудности с усвоением.

Прием омега-3 требует осторожности, особенно у людей с удаленным желчным пузырем, так как это может повлиять на усвоение добавки.

«Таким людям важно оценивать свое самочувствие, чтобы в начале употребления добавок не было тошноты и болей в желудке», — заключила врач.