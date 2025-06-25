Россиянам ответили, какой вред для здоровья несут в себе жвачки

Стоматолог Татьяна Пикилиди предупредила россиян о том, что хоть жевательная резинка и помогает в профилактике кариеса, она может нанести серьезный вред здоровью, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Начнем с того, что жевательная резинка стимулирует слюноотделение. Когда мы жуем, выделяется слюна — природный очиститель. Она смывает остатки пищи, нейтрализует кислоты, которые вырабатывают бактерии после еды, и даже содержит минералы, укрепляющие эмаль», — отметила эксперт.

Так, ксилит в составе создает неблагоприятную атмосферу для размножения бактерий, образующих кариес, из-за чего их активность снижается на 30-50%. Другим наиболее очевидным преимуществом жвачки является эффект свежего дыхания. Стоит помнить, что продукт лишь маскирует проблему, но не решает ее.

Среди недостатков Пикилиди выделила вред для суставов и желудка. Например, длительное жевание особенно только на одной стороне челюсти перегружает височно-нижнечелюстной сустав. Более того, при жевании на пустой желудок в организме стимулируется выработка желудочного сока, что опасно при наличии гастрита. На практике стоматолог сталкивался с пациентами, которые использовали жвачку по два и более часа в день, что приводило к гипертонусу жевательных мышц, проблемам с суставами и даже головным болям.