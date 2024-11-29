Россиянам ответили, как справиться с зависимостью от капель для носа

Зависимость от капель для носа — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Врач-отоларинголог Светлана Марнова из сети «Клиника Фомина» рассказала, как можно избавиться от этой зависимости. По данным 2023 года, продажи таких препаратов в аптеках достигли 5,07 миллиарда упаковок на сумму 1,44 триллиона рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Марнова привела пример пациента, который взял с собой на отдых целую упаковку капель. Чтобы преодолеть зависимость, необходимо полностью отказаться от сосудосуживающих средств, хотя это может быть непросто — в первые дни нос будет сильно закладывать. Однако этот способ эффективен.

Для облегчения состояния при отказе от капель врач рекомендовала использовать гипертонические спреи и интраназальные глюкокортикостероиды, проветривать помещение и поддерживать комфортную температуру (21–22 градуса), следить за влажностью воздуха. Также полезно приподнять изголовье кровати и использовать специальные наклейки для расширения ноздрей. Вдыхание ментоловых «карандашей» тоже может помочь.

«Это не вылечит, но состояние облегчить может», — отметила врач.

Если эти методы не дают результатов, стоит рассмотреть хирургические варианты решения проблемы и обратиться к специалисту для консультации.