Россиянам ответили, как правильно выбрать безопасную для стопы обувь

Основное правило — ориентироваться на самый длинный палец ноги. В случае, если второй палец длиннее первого, что характерно для греческой стопы, обувь нужно подбирать, учитывая именно его длину.

«В большинстве случаев мы видим подогнутые по длине первого пальца вторые пальцы, что приводит к их деформации, образованию натоптышей, изменению цвета и структуры ногтя на втором пальце», — добавила эксперт.

Также важно следить за состоянием ног и проверять, не испытывают ли они дискомфорт после носки обуви. Если пальцы сгибаются или скручиваются, это может сигнализировать о недостатке пространства. В таком случае врач посоветовала выбирать обувь с учетом формы стопы. Например, для длинных второго и третьего пальцев подойдут ботинки с высоким круглым носом.

Кроме того, не следует забывать, что длина ног может различаться, поэтому обувь лучше подбирать по большей ноге. Важно также учитывать материал, из которого изготовлена обувь, поскольку некоторые из них могут растягиваться.