Россиянам ответили, как облегчить состояние во время магнитных бурь

Врач Чернышова: при симптомах во время магнитных бурь нельзя лежать целый день

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, кому стоит опасаться магнитных бурь и как помочь организму в эти дни, сообщает RT .

Как отметила эксперт, магнитные бури практически не заметны для здоровых и физически активных людей. А для человека с хроническим заболеванием, недавно перенесенной инфекцией, травмой, операцией и для пожилых людей эти дни могут проходить действительно тяжело.

«На магнитные бури реагируют те, у кого нарушена приспособительная реакция организма к изменениям внешней среды… В основном это касается кровеносных сосудов — насколько быстро они подстраиваются к изменению атмосферного давления, солнечной активности», — заявила Чернышева.

Чтобы максимально снизить неприятные симптомы, она рекомендовала придерживаться профилактики за счет физической активности и прогулок на свежем воздухе, соблюдения режима сна и отдыха. Если симптомы уже ощущаются, лучше избегать перенапряжения, важных встреч, бытовых дел и генеральных уборок.

При этом эксперт также отметила, что во время магнитных бурь не следует лежать целый день, напротив, лучше выполнить легкую зарядку с утра для улучшения кровообращения. Также стоит отказаться от алкоголя и сигарет, а в пище отдать предпочтение легким белковым продуктам, свежей зелени и овощам.