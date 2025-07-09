Россиянам ответили, как не получить тепловой удар в период аномальной жары

«Тепловой удар может обернуться обмороком и потерей сознания. Постарайтесь избегать длительного пребывания на солнце. При тепловом ударе наша главная цель — снизить температуру тела», — напомнила врач-терапевт и заместитель директора Института терапии ПИМУ Наталья Боровкова.

Если человек уже получил тепловой удар, важно быстро отвести его в тень и дать воды, по возможности использовать мокрые полотенца, пакеты со льдом или холодную ванну. При ухудшающемся состоянии стоит вызвать скорую помощь.

В особую группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, нарушением ритма сердца, а также пациенты с бронхолегочными заболеваниями, заболеваниями иммунной системы, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и другими аутоиммунными недугами.

К симптомам гипертермии обычно относят температуру тела выше 40 градусов, пульсирующую головную боль, тошноту, рвоту, спутанность сознания, одышку, нехватку воздуха и учащенное сердцебиение.

Чтобы избежать теплового удара, врачи рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, в период максимальной активности солнца важно ограничивать пребывание под ним. Во-вторых, в такую погоду лучше выбирать легкую одежду светлых оттеноков и из натуральной ткани, чтобы обеспечить для тела хорошую вентиляцию. Также важно соблюдать водный баланс организма — регулярно пить, использовать солнцезащитные средства и не прибегать к тяжелые физическим нагрузкам в жару.