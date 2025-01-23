Россиянам ответили, как часто нужно менять нижнее белье

Это объясняется тем, что кожа в области интимной зоны чувствительна к влаге, теплу и трению, что делает ее подверженной раздражениям и инфекциям. А регулярная замена белья способствует предотвращению неприятных запахов и способствует поддержанию здоровья.

Однако в ряде случаев, таких как менструация или после физических нагрузок, частоту смены следует увеличить. Это особенно важно для предотвращения роста бактерий и грибков, которые растут в условиях повышенной влажности. Кроме того, в жаркую погоду и после купания, мокрое белье также требует незамедлительной замены.

Врач посоветовала выбирать белье из дышащих натуральных тканей, таких как хлопок, который обеспечивает естественную вентиляцию и впитывает влагу. Альтернативными материалами могут быть шелк и бамбук, однако их повседневное использование может быть менее удобным. Синтетические ткани, хотя и комфортны, не позволяют коже дышать и создают идеальные условия для размножения микроорганизмов. В качестве альтернативы Кызымко рекомендовала выбирать синтетическое белье с хлопковыми вставками в интимной зоне.

«Помимо выбора материала, обратите внимание на правильный размер», — добавила эксперт.

Оно должно сидеть удобно и не вызывать дискомфорта, так как слишком тесные модели могут нарушить кровообращение и увеличить риск инфекций. Для стирки рекомендуется использовать гипоаллергенные средства и устанавливать машинку на режим не ниже 40 градусов, чтобы сохранить гигиеничность и целостность ткани.