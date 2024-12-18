Россиянам ответили, что когнитивные искажения являются нормальным явлением

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Психолог Соломеина: все люди подвержены когнитивным искажениям

Когнитивные искажения — это явление, при котором восприятие реальности искажено субъективными особенностями человека, что приводит к различным интерпретациям одной и той же ситуации. Ведущий специалист сети клиник «Семейная», клинический психолог Елена Соломеина объяснила, что все люди подвержены этим искажениям, что нормально, если это не мешает их жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Когнитивные искажения охватывают практически все сферы существования и возникают из-за стремления мозга экономить ресурсы, что приводит к автоматизации реакций на основе выстроенных нейронных связей.

Существует несколько видов когнитивных искажений, таких как проекция, вытеснение, замещение, драматизация, расщепление, идеализация и рационализация. Они помогают людям справляться с эмоциями и информацией, но могут также искажать восприятие событий.

Тип привязанности также влияет на уровень когнитивных искажений. У людей с надежной привязанностью они минимальны.

«В случае сформированной избегающей привязанности фокус направится в сторону выявления в ситуации контроля и ограничений, которым может быть подвергнут человек», — добавила эксперт.

Эти привязанности формируются в детстве и определяют, как человек воспринимает окружающий мир. Основной критерий для оценки адекватности когнитивных искажений — это продуктивность в жизни.