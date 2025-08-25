Россиянам ответили, чем опасно похудение с помощью «Оземпика»

«Зачастую люди начинают набирать вес, когда пытаются похудеть, потому что далеко не всем генетически повезло иметь предрасположенности к худобе, и люди начинают бороться со своей природой. Не всем нужно быть в идеальных пропорциях», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кузьменко заявил, что необходимо просто принять данный факт в какой-то момент жизни и начать работать над исключением перееданий, уважать свою сытость и голод, не поддаваться трендам и стандартам, которые задаются в массмедиа.

Препараты наподобие «Оземпика» предназначены для случаев с тяжелым ожирением, которое уже небезопасно для здоровья. Здоровым людям для похудения его использовать нельзя, у человека сразу же начнутся проблемы. Также, по мнению врача, опасность ситуации добавляет то, что эти препараты продаются под видом БАДов. Эксперт заключил, что лучше вообще исключать БАДы, так как они вносят раздрай в нормальную терапию.