Россиянам ответили, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков

Антибиотики представляют собой медикаменты, применяемые для терапевтического воздействия на бактериальные инфекции. Тем не менее, их неконтролируемое использование может негативно сказаться на здоровье человека.

Многочисленные заболевания, включая простудные, не требуют назначения антибиотиков, так как их вызывают вирусы, а антибиотики на них не влияют, отметила врач. В некоторых случаях для борьбы с конкретными бактериями действительно нужны антибиотики определенного класса и типа. Если же пациент самостоятельно выбирает лечение, это может привести к неэффективности терапии или к отсутствию воздействия на нужные бактерии.

Также важно помнить, что каждый случай требует индивидуального подхода — это касается продолжительности лечения и дозировки препаратов. Врач даст рекомендации по всем аспектам приема, включая время принятия лекарства и сопутствующее лечение, пояснила Яковлева.

Неправильное соблюдение сроков лечения может привести к устойчивости бактерий к антибиотикам. Они начинают вырабатывать защитные механизмы, когда понимают, что лечение приостановлено, добавила специалист.

Крайне важно завершать полный курс антибиотиков и проводить терапию для подавления патогенной флоры после их применения, заключила Яковлева.