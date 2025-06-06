Россиянам ответили, безопасно ли для здоровья заниматься спортом в жару

Как отметила эксперт, физические нагрузки в жару могут оказать негативное влияние на самочувствие человека, особенно в случае, если имеются хронические заболевания. Поэтому в такую погоду не стоит отказываться от спорта, важно просто выбирать верное время и вид занятий.

«Спортом в самую жару заниматься не стоит. Лучше, например, утром выйти на улицу, во двор, на свежий воздух, продышаться, сделать зарядку до жары. <…> Кто каждый день бегает, у кого нет проблем с выносливостью, кто тренируется, им не страшны никакие погодные условия, кроме „атомной жары“, там за 27 градусов», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

Для неподготовленного человека Перевалова рекомендовала заниматься на улице до 8 часов утра или после 21 часа вечера. Также с учетом температуры воздуха,человеку необходим правильный питьевой режим: важно пить больше обычной воды комнатной температуры или слегка охлажденной.

Врач предупредила, что в жару ни в коем случае нельзя переедать. После тренировки лучшим решением будут принятие душа, сон или отдых в прохладной комнате. Если есть возможность провести тренировку в жаркий день в спортзале, стоит выбирать его. Там всегда прохладно и есть возможность охладиться в бассейне, сходить в сауну.