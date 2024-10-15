Россиянам объяснили, зачем корректировать прикус

Врач Давидян: в норме верхние зубы перекрывают нижние не более чем на треть

«Прикус — это характер смыкания зубов. И в норме он должен быть ортодонтическим, когда верхние зубы перекрывают нижние не более чем на одну треть, все зубы находятся на месте и в правильном контакте», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Врач добавил, что при наличии неправильного прикуса соотношения зубов нарушаются, что, в свою очередь, приводит к тому, что они не выполняют свои функции так, как это предусмотрено природой.

Давидян убежден, что неправильный прикус может вызвать серьезные последствия. Чем дольше человек игнорирует необходимость коррекции, тем выше шанс, что, помимо ортодонтического вмешательства, ему будет требоваться также и восстановительное ортопедическое лечение, предостерег стоматолог.

По его словам, прикус оказывает влияние на дыхание и надежную подачу кислорода всему организму, а также на процесс жевания, что, в свою очередь, затрагивает функционирование желудочно-кишечного тракта. Если пища не пережевана должным образом на первом этапе, ее дальнейшее расщепление может стать токсичным.

Кроме того, прикус влияет на внешность лица и на положение височно-нижнечелюстного сустава, что нередко приводит к возникновению головных болей. Он также воздействует на дикцию и четкую речь и может влиять на стирание зубов, развитие кариеса и заболевание десен, заключил врач.