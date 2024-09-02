Россиянам объяснили, в чем польза четверговой соли

Врачи: четверговая соль полезна для людей с гипертонией и остеохондрозом

Четверговая соль с древних времен считалась мощной защитой от сглаза и полезной для здоровья. Она получила такое название, так как ее готовили лишь раз в году — накануне Пасхи, в Чистый четверг, сообщает Общественная Служба Новостей .

Наши предки использовали этот целебный продукт только в трудные жизненные периоды. Четверговую соль употребляли заболевшие или использовали ее для очищения дома от негатива.

По словам ученых, приготовленная по старинному рецепту черная соль положительно сказывается на здоровье человека. В ее составе находится углерод, благодаря которому токсины выходят из организма.

«Кроме того, в четверговой соли нет хлора, поэтому она не вызывает жажды, которая, в свою очередь, провоцирует отеки», — говорится в материале.

Еще четверговая соль отличается наличием золы, способной обогащать продукты кальцием, цинком, медью, йодом и прочими элементами.

Медики отметили, что данный продукт полезен для пациентов с проблемами с почками и сердцем. По мнению специалистов, также четверговую соль стоит добавить в рацион людям, страдающим гипертонией, остеохондрозом, ожирением и проблемами с пищеварением.