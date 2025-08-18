Россиянам объяснили, почему опасно злоупотреблять слабоалкогольными напитками

Свыше 200 заболеваний связаны со злоупотреблением спиртным. Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский объяснил, почему проблемы со здоровьем могут быть вызваны не только крепкими, но и слабоалкогольными напитками, сообщает pravda-nn.ru .

Степень влияния алкоголя на здоровье человека колеблется от незначительной (5%) до критически высокой (75%). В некоторых случаях спиртное может стать главной причиной развития тяжелых заболеваний. При этом даже слабоалкогольные напитки могут нанести серьезный вред.

По словам специалиста, основной опасностью алкоголя является не его градус, а количество этанола, попадающее в организм. К примеру, бутылка водки содержит примерно такое же количество спирта, как 6-7 литров пива. Поэтому злоупотребление вином или пивом не менее рискованно. Отличие заключается лишь в скорости достижения критической дозы отравляющего вещества в крови.

Доказано, что этиловый спирт негативно воздействует практически на все системы организма. Он разрушительно влияет на печень, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, почки, головной мозг, а также на нервную систему.

Употребление алкоголя ведет к ухудшению координации движений и утрате контроля над собой. Это может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы и прочие несчастные случаи. Также алкоголь является фактором, способствующим росту преступности.

Фаворский напомнил, что в борьбе с алкоголизмом необходима квалифицированная помощь врачей-наркологов и психотерапевтов. Однако самое важное — это искреннее желание и усердная работа самого человека, страдающего от зависимости.