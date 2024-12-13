Россиянам объяснили, почему чай в пакетиках вреден

Гастроэнтеролог Белоусов: не стоит пить больше 3 чашек чая из пакетика в день

Чай в пакетиках может быть вреден в зависимости от его качества и состава, поэтому его потребление лучше минимизировать до 2–3 кружек в день, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

15 декабря будет отмечаться День чая. В этот день в 1773 году приняли мировую декларацию прав работников чайной индустрии. При этом ООН установил еще один праздник, посвященный напитку, — Международный день чая, который отмечается 21 мая.

«Пакетированный чай часто содержит измельченные части чайных листьев, которые могут утратить часть своих полезных свойств по сравнению с качественным листовым чаем. Исследования показывают, что пакетированный чай может выделять вредные вещества, особенно если использованы низкокачественные материалы для производства пакетиков», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что ученые обнаружили: некоторые пакетики могут выделять частицы пластика в напиток.

«Что касается дозы, эксперты рекомендуют ограничивать потребление пакетированного чая до двух-трех кружек в день, чтобы минимизировать риски, связанные с потенциально вредными добавками или материалами», — заключил специалист.