Россиянам объяснили, какие специи и продукты способствуют улучшению пищеварения

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Некоторые пряности и блюда не только усиливают вкус пищи, но и благотворно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа» .

«Имбирь улучшает моторику желудка и уменьшает тошноту. Куркумин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствует выработке желчи. Черный перец помогает питательным веществам лучше усваиваться. Перец чили содержит вещество под названием капсаицин, стимулирующее кровообращение в желудке и улучшающее пищеварение», — пояснила Филева.

По словам специалиста, корица в некоторых случаях помогает избавиться от вздутия, а тмин и фенхель оказывают ветрогонный эффект, уменьшая спазмы в кишечнике. Кисломолочные продукты и ферментированные овощи содержат полезные пробиотики. В ананасе присутствует фермент бромелайн, облегчающий переваривание белков.

Также Филева отметила, что травяные чаи — мятный, имбирный или ромашковый — оказывают успокаивающее действие и стимулируют работу пищеварительной системы.